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Коттеджи с видом на горы в Спеце, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Спеце, Греция
Коттедж 5 комнат
Спеце, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 115 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
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