Купить таунхаус в Спата, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 4 спальнив Pikermi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pikermi, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 405,000
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй этаж…
Таунхаус 2 спальнив Pikermi, Греция
Таунхаус 2 спальни
Pikermi, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 4 спальнив Pikermi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pikermi, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
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