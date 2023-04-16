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Купить недвижимость с видом на горы в Спата, Греция

9 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Pikermi, Греция
Вилла 4 спальни
Pikermi, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 1 спальняв Pikermi, Греция
Вилла 1 спальня
Pikermi, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 800 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 7 спаленв Pikermi, Греция
Вилла 7 спален
Pikermi, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 1300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 5 спальных ком…
Коттедж 5 спаленв Pikermi, Греция
Коттедж 5 спален
Pikermi, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Вилла 6 спаленв Pikermi, Греция
Вилла 6 спален
Pikermi, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 386 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Коттедж 3 спальнив Pikermi, Греция
Коттедж 3 спальни
Pikermi, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 5 спаленв Pikermi, Греция
Коттедж 5 спален
Pikermi, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 440 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Таунхаус 2 спальнив Pikermi, Греция
Таунхаус 2 спальни
Pikermi, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Коттедж 5 спаленв Pikermi, Греция
Коттедж 5 спален
Pikermi, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 505 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
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