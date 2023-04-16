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Купить коттедж в Спата, Греция

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6 объектов найдено
Коттедж 1 комнатав Pikermi, Греция
Коттедж 1 комната
Pikermi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 870,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
Коттедж 5 спаленв Pikermi, Греция
Коттедж 5 спален
Pikermi, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Коттедж 3 спальнив Pikermi, Греция
Коттедж 3 спальни
Pikermi, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 5 спаленв Pikermi, Греция
Коттедж 5 спален
Pikermi, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 440 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 5 спаленв Pikermi, Греция
Коттедж 5 спален
Pikermi, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 505 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 1 комнатав Спата, Греция
Коттедж 1 комната
Спата, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 295,000
Предлагается на продажу инвестиционный объект в районе Спата. -На первом этаже расположены: …
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