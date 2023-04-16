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Купить квартиру в Спата, Греция

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1 объект найдено
Квартира 1 комнатав Pikermi, Греция
Квартира 1 комната
Pikermi, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 66,000
Продается квартира площадью 26 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
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