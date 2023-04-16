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Купить недвижимость в Спата, Греция

15 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Pikermi, Греция
Вилла 4 спальни
Pikermi, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 6 спаленв Pikermi, Греция
Дом 6 спален
Pikermi, Греция
5 ванных комнат 800 м²
€ 1,500,000
Pikermi FOR SALE House 6 Спальня ( s ) 5 Ванная комната ( s ) 1 WC Размер: 800 м2, 4 уровня,…
Коттедж 1 комнатав Pikermi, Греция
Коттедж 1 комната
Pikermi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 870,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
Квартира 1 комнатав Pikermi, Греция
Квартира 1 комната
Pikermi, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 66,000
Продается квартира площадью 26 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Таунхаус 4 спальнив Pikermi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pikermi, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 405,000
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй этаж…
Вилла 1 спальняв Pikermi, Греция
Вилла 1 спальня
Pikermi, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 800 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 7 спаленв Pikermi, Греция
Вилла 7 спален
Pikermi, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 1300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 5 спальных ком…
Коттедж 5 спаленв Pikermi, Греция
Коттедж 5 спален
Pikermi, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Вилла 6 спаленв Pikermi, Греция
Вилла 6 спален
Pikermi, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 386 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Коттедж 3 спальнив Pikermi, Греция
Коттедж 3 спальни
Pikermi, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 5 спаленв Pikermi, Греция
Коттедж 5 спален
Pikermi, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 440 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Таунхаус 2 спальнив Pikermi, Греция
Таунхаус 2 спальни
Pikermi, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Коттедж 5 спаленв Pikermi, Греция
Коттедж 5 спален
Pikermi, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 505 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Таунхаус 4 спальнив Pikermi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pikermi, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Коттедж 1 комнатав Спата, Греция
Коттедж 1 комната
Спата, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 295,000
Предлагается на продажу инвестиционный объект в районе Спата. -На первом этаже расположены: …
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