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Купить вилла в South Pilio Municipality, Греция

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5 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Pinakates, Греция
Вилла 3 спальни
Pinakates, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 850,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спальны…
Вилла 1 комнатав Pinakates, Греция
Вилла 1 комната
Pinakates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,250,000
Представляется Вашему вниманию роскошная вилла в деревушке Южного Пилиона, недалеко от г. Во…
Вилла 5 комнатв South Pilio Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
South Pilio Municipality, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,250,000
Предлагаем виллу на юге Пелиона, построенная по высшим стандартам. Перед ней открывается пан…
Вилла 9 спаленв South Pilio Municipality, Греция
Вилла 9 спален
South Pilio Municipality, Греция
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 7 спальны…
Вилла 5 спаленв South Pilio Municipality, Греция
Вилла 5 спален
South Pilio Municipality, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 550,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 4 спальны…

Параметры недвижимости в South Pilio Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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