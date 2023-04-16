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Купить таунхаус с видом на море в South Pilio Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив South Pilio Municipality, Греция
Таунхаус 2 спальни
South Pilio Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 138 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 3 спальнив Милина, Греция
Таунхаус 3 спальни
Милина, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…

Параметры недвижимости в South Pilio Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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