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Купить недвижимость с видом на море в South Pilio Municipality, Греция

Аргаласти
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11 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Pinakates, Греция
Вилла 3 спальни
Pinakates, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 850,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спальны…
Вилла 1 комнатав Pinakates, Греция
Вилла 1 комната
Pinakates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,250,000
Представляется Вашему вниманию роскошная вилла в деревушке Южного Пилиона, недалеко от г. Во…
Таунхаус 2 спальнив South Pilio Municipality, Греция
Таунхаус 2 спальни
South Pilio Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 138 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Коттедж 1 спальняв Милина, Греция
Коттедж 1 спальня
Милина, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
Таунхаус 3 спальнив Милина, Греция
Таунхаус 3 спальни
Милина, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Вилла 5 комнатв South Pilio Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
South Pilio Municipality, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,250,000
Предлагаем виллу на юге Пелиона, построенная по высшим стандартам. Перед ней открывается пан…
Вилла 9 спаленв South Pilio Municipality, Греция
Вилла 9 спален
South Pilio Municipality, Греция
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 7 спальны…
Вилла 5 спаленв South Pilio Municipality, Греция
Вилла 5 спален
South Pilio Municipality, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 550,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 4 спальны…
Коттедж 2 спальнив Lavkos, Греция
Коттедж 2 спальни
Lavkos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
Коттедж 2 спальнив Koropi, Греция
Коттедж 2 спальни
Koropi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
Коттедж 1 комнатав byzitsa, Греция
Коттедж 1 комната
byzitsa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продаются два здания на стадии строительства в районе Пелиона. Каждое здание состоит из трёх…

Параметры недвижимости в South Pilio Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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