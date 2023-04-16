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Купить коттедж с видом на горы в South Pilio Municipality, Греция

Аргаласти
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5 объектов найдено
Коттедж 3 спальнив byzitsa, Греция
Коттедж 3 спальни
byzitsa, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из одно…
Коттедж 1 спальняв Милина, Греция
Коттедж 1 спальня
Милина, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
Коттедж 2 спальнив Lavkos, Греция
Коттедж 2 спальни
Lavkos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
Коттедж 2 спальнив Koropi, Греция
Коттедж 2 спальни
Koropi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
Коттедж 1 комнатав byzitsa, Греция
Коттедж 1 комната
byzitsa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продаются два здания на стадии строительства в районе Пелиона. Каждое здание состоит из трёх…

Параметры недвижимости в South Pilio Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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