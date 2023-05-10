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Таунхаусы с бассейном в периферия Южные Эгейские острова, Греция

Municipality of Mykonos
3
Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
3
Наксос
3
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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни в Klouvas, Греция
Таунхаус 4 спальни
Klouvas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 570,000

Параметры недвижимости в периферия Южные Эгейские острова, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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