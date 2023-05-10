Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Южные Эгейские острова
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция

Municipality of Mykonos
3
Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
3
Наксос
3
Таунхаус В архив
Очистить
5 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Exo Vathy, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Exo Vathy, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 210,000
Таунхаус 1 комната в Ano Potamos, Греция
Таунхаус 1 комната
Ano Potamos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 300,000
Таунхаус 3 спальни в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Таунхаус 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 340,000
Таунхаус 1 комната в Klouvas, Греция
Таунхаус 1 комната
Klouvas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 6,500,000
Таунхаус 3 спальни в Ано-Мера, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ано-Мера, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 700,000

Параметры недвижимости в периферия Южные Эгейские острова, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти