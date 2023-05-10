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  4. периферия Южные Эгейские острова

Жильё с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция

Municipality of Rhodes
37
Родос
35
Municipality of Mykonos
24
Municipality of Thira
15
Thira Municipal Unit
14
Миконос
13
Municipality of Andros
9
demos parou
6
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49 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Галани, Греция
Коттедж 3 спальни
Галани, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Таунхаус 3 комнаты в Exo Vathy, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Exo Vathy, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 210,000
Таунхаус 1 комната в Ano Potamos, Греция
Таунхаус 1 комната
Ano Potamos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 300,000
Вилла 4 спальни в Монолифос, Греция
Вилла 4 спальни
Монолифос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 850,000
Вилла 4 спальни в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 3,300,000
Коттедж 9 спален в Критика, Греция
Коттедж 9 спален
Критика, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 630,000
Вилла 4 спальни в Пастида, Греция
Вилла 4 спальни
Пастида, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 380,000
Коттедж 5 спален в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 720,000
Вилла 5 спален в Ялиссос, Греция
Вилла 5 спален
Ялиссос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Вилла 4 спальни в Пастида, Греция
Вилла 4 спальни
Пастида, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 400,000
Квартира 5 спален в Municipality of Rhodes, Греция
Квартира 5 спален
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 620,000
Коттедж 3 спальни в Критика, Греция
Коттедж 3 спальни
Критика, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Вилла 4 спальни в Ялиссос, Греция
Вилла 4 спальни
Ялиссос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Вилла 4 спальни в Критика, Греция
Вилла 4 спальни
Критика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Вилла 6 спален в Афанду, Греция
Вилла 6 спален
Афанду, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Коттедж 2 спальни в Stenies, Греция
Коттедж 2 спальни
Stenies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 550,000
Вилла 7 спален в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла 7 спален
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,850,000
Коттедж 4 спальни в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 700,000
Коттедж 5 спален в Ялиссос, Греция
Коттедж 5 спален
Ялиссос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 130,000
Коттедж 2 спальни в Ялиссос, Греция
Коттедж 2 спальни
Ялиссос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 450,000
Коттедж 2 спальни в Kiotari, Греция
Коттедж 2 спальни
Kiotari, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 350,000
Вилла 4 спальни в Геннади, Греция
Вилла 4 спальни
Геннади, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,800,000
Коттедж 3 спальни в sgourou, Греция
Коттедж 3 спальни
sgourou, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 300,000
Коттедж 5 спален в Ялиссос, Греция
Коттедж 5 спален
Ялиссос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 500,000
Таунхаус 3 спальни в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Таунхаус 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 340,000
Вилла 7 спален в Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 7 спален
Municipality of Mykonos, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Вилла 1 спальня в Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 1 спальня
Municipality of Mykonos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 650,000
Вилла 4 спальни в Faros Armenistis, Греция
Вилла 4 спальни
Faros Armenistis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Коттедж 3 спальни в Kastro, Греция
Коттедж 3 спальни
Kastro, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 560,000

Параметры недвижимости в периферия Южные Эгейские острова, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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