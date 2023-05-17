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Дома с бассейном в периферия Южные Эгейские острова, Греция

Municipality of Rhodes
34
Родос
32
Municipality of Mykonos
24
Municipality of Thira
14
Thira Municipal Unit
13
Миконос
13
Municipality of Andros
8
demos parou
6
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46 объектов найдено
Вилла 2 спальни в Ано-Мера, Греция
Вилла 2 спальни
Ано-Мера, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€ 630,000
Mykonos Kanalia area, indepetent villa of 95 sq.m. on a plot of 4000sq.m. traditional countr…
Дом 6 спален в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 6 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 7
Площадь 350 м²
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Дом 1 комната в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 1 комната
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
€ 2,500,000
Предлагаем на продажу элегантную 3-х этажную виллу с четырьмя меблированными роскошными комн…
Дом 5 спален в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 5 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 7
Площадь 480 м²
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Дом 8 спален в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 8 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 13
Площадь 1 000 м²
€ 2,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из 3 …
Дом 5 спален в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 5 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 7
Площадь 230 м²
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 230 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Дом 4 спальни в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 6
Площадь 600 м²
€ 1,450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Дом 1 комната в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 1 комната
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 035 м²
€ 8,700,000
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
Дом 3 комнаты в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 комнаты
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 3
Площадь 700 м²
€ 5,500,000
Продается вилла площадью 700 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается великолепный вид н…
Дом 8 спален в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 8 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 11
Площадь 400 м²
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Дом 7 спален в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 7 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 9
Площадь 750 м²
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 750 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из одной…
Дом 4 спальни в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 6
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
€ 570,000
Продается таунхаус площадью 154 кв.м на острове Миконос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
Дом 4 спальни в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 5
Площадь 274 м²
€ 1,800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Дом 7 спален в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 7 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 8
Площадь 440 м²
€ 1,850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Цоколь…
Дом 5 спален в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 5 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 5
Площадь 420 м²
€ 720,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 420 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Перв…
Дом 3 спальни в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 4
Площадь 600 м²
€ 4,600,000
Предлагается на продажу роскошный комплекс состоящий из трех вилл,на острове Миконос. Виллы …
Дом 9 спален в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 9 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 12
Площадь 470 м²
€ 3,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 4 спа…
Дом 4 спальни в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 5
Площадь 365 м²
€ 2,200,000
Продается 4-этажная вилла площадью 365 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из одно…
Дом 4 спальни в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 5
Площадь 145 м²
€ 460,000
Продается 3-этажная вилла площадью 145 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одной …
Дом 1 комната в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 1 комната
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
€ 2,200,000
Продается вилла площадью 250 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается вид на море, на го…
Дом 1 комната в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 1 комната
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу элегантную виллу на о. Миконос. Вилла имеет современный дизайн, идеаль…
Вилла 5 спален в Тира, Греция
Вилла 5 спален
Тира, Греция
Количество спален 5
Площадь 320 м²
€ 2,000,000
Santorini island (Fira) a luxury traditional villa 320s.m. on a plot of 4.220s.m. recommende…
Коттедж 4 спальни в Тира, Греция
Коттедж 4 спальни
Тира, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
€ 1,500,000
Santorini island (Fira) Erasmos Real Estate recommend an excellent detached house of luxury …
Вилла 12 спален в Tourlos, Греция
Вилла 12 спален
Tourlos, Греция
Количество спален 12
Площадь 500 м²
€ 4,000,000
Mykonos island, Tourlos area: Erasmos group reccomend a luxury country villa in traditional …
Дом 6 спален в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 6 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 9
Площадь 460 м²
Количество этажей 2
€ 2,700,000
Эта захватывающая дух эксклюзивная вилла расположена на Миконосе, Греция и доступна для прод…
Вилла 4 спальни в Монолифос, Греция
Вилла 4 спальни
Монолифос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 850,000
Продается 4-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Санторини. Первый этаж состоит из одн…
Вилла 3 спальни в Парикия, Греция
Вилла 3 спальни
Парикия, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 3,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 563 кв.м в регионе Киклады. Вилла состоит из 3 спальных к…
Вилла 4 спальни в Критика, Греция
Вилла 4 спальни
Критика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 4-этажная вилла площадью 365 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из одно…
Вилла 9 спален в Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 9 спален
Municipality of Mykonos, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 3,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 4 спа…
Вилла 3 спальни в Klouvas, Греция
Вилла 3 спальни
Klouvas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 4,600,000
Предлагается на продажу роскошный комплекс состоящий из трех вилл,на острове Миконос. Виллы …

Параметры недвижимости в периферия Южные Эгейские острова, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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