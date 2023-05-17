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Realting.com
Греция
Эгейских островов
периферия Южные Эгейские острова
Дома
Дома с видом на море в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Municipality of Rhodes
34
Родос
32
Municipality of Mykonos
24
Municipality of Thira
14
Thira Municipal Unit
13
Миконос
13
Municipality of Andros
8
demos parou
6
Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
6
Ялиссос
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114 объектов найдено
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Коттедж 3 спальни
Галани, Греция
5
1
1
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Пер…
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Дом 6 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
7
350 м²
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
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Дом 1 комната
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1
600 м²
€ 2,500,000
Предлагаем на продажу элегантную 3-х этажную виллу с четырьмя меблированными роскошными комн…
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Дом
периферия Южные Эгейские острова, Греция
343 м²
€ 680,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 343 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стад…
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Дом 8 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
13
1 000 м²
€ 2,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из 3 …
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Дом
периферия Южные Эгейские острова, Греция
350 м²
€ 850,000
На продажу выставлен коттедж, состоящий из 6 отдельных квартир. На цокольном этаже расположе…
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Дом 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
4
274 м²
€ 770,000
Продается 3-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из одно…
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Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
6
536 м²
€ 4,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 536 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 3 спа…
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Дом 5 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
7
230 м²
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 230 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
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Дом 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3
150 м²
€ 315,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
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Дом 6 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
8
250 м²
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
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Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
6
600 м²
€ 1,450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
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Дом 2 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
2
75 м²
€ 395,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одной…
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Дом 1 комната
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1
1 035 м²
€ 8,700,000
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
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Дом 7 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
13
450 м²
€ 780,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
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Дом 2 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
2
120 м²
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
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Дом 7 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
10
200 м²
€ 670,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
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Дом 2 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
2
70 м²
€ 450,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на островах Додеканес. Коттедж состоит из 2 спа…
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Дом 5 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5
290 м²
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
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Дом 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
4
120 м²
2
€ 700,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Миконос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
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Дом 3 комнаты
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3
700 м²
€ 5,500,000
Продается вилла площадью 700 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается великолепный вид н…
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Дом 8 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
11
400 м²
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
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Дом 1 комната
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1
800 м²
1
€ 6,500,000
Предлагается на продажу комплекс из 4-х таунхаусов на острове Миконос, в местечке Агиос Лаза…
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Дом 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3
159 м²
€ 560,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 159 кв.м в регионе Киклады. Коттедж состоит из 3 спальн…
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Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
6
270 м²
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
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Дом
периферия Южные Эгейские острова, Греция
400 м²
€ 300,000
Предлагаем вашему вниманию комплекс из 4 ех коттеджей на одном из красивейших Кикладских ост…
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Дом 7 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
9
750 м²
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 750 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из одной…
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Дом 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
4
150 м²
2
€ 340,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на о.Кос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
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Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
6
154 м²
2
€ 570,000
Продается таунхаус площадью 154 кв.м на острове Миконос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
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Дом 5 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5
270 м²
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 3 спа…
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Параметры недвижимости в периферия Южные Эгейские острова, Греция
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