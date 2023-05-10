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Realting.com
Греция
Эгейских островов
периферия Южные Эгейские острова
Дома
Дома в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Municipality of Rhodes
36
Родос
34
Municipality of Mykonos
24
Municipality of Thira
14
Thira Municipal Unit
13
Миконос
13
Municipality of Andros
8
demos parou
6
Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
6
Ялиссос
5
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109 объектов найдено
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Коттедж 3 спальни
Галани, Греция
5
1
1
€ 160,000
Таунхаус 3 спальни
demos antiparou, Греция
4
2
3
€ 530,000
Коттедж 2 спальни
Парикия, Греция
2
1
92 м²
€ 300,000
Вилла 2 спальни
Ано-Мера, Греция
2
1
95 м²
€ 630,000
Дом 4 комнаты
Тира, Греция
4
4
180 м²
€ 800,000
Дом
Тира, Греция
360 м²
€ 1,600,000
Таунхаус 3 комнаты
Exo Vathy, Греция
3
1
€ 210,000
Коттедж
Ано-Мера, Греция
285 м²
€ 1,200,000
Вилла 5 спален
Тира, Греция
5
320 м²
€ 2,000,000
Коттедж 2 спальни
Lambi, Греция
2
1
90 м²
€ 300,000
Дом 2 комнаты
Ангерья, Греция
2
120 м²
€ 450,000
Коттедж 4 спальни
Тира, Греция
4
4
450 м²
€ 1,500,000
Коттедж
Ия. Санторини, Греция
150 м²
€ 2,000,000
Вилла 12 спален
Tourlos, Греция
12
500 м²
€ 4,000,000
Вилла 10 спален
Ано-Мера, Греция
10
4
655 м²
€ 3,470,000
Коттедж 2 спальни
Perivolos Perissa, Греция
2
1
80 м²
€ 2,000,000
Коттедж 3 спальни
Ano Aprovato, Греция
3
152 м²
€ 250,000
Коттедж 2 спальни
Alopronia, Греция
3
1
2
€ 250,000
Таунхаус 1 комната
Ano Potamos, Греция
1
3
€ 300,000
Таунхаус 4 спальни
Aghia Anna, Греция
4
2
2
€ 400,000
Таунхаус 3 спальни
Aghios Prokopios, Греция
4
3
3
€ 360,000
Таунхаус 5 спален
Наксос, Греция
6
3
3
€ 385,000
Вилла 4 спальни
Монолифос, Греция
7
3
3
€ 850,000
Вилла 6 спален
Миконос, Греция
8
6
227 м²
3
€ 3,450,000
Дом 2 спальни
Акротирион, Греция
2
2
144 м²
€ 375,000
Дом 4 спальни
Акротирион, Греция
4
150 м²
€ 100,000
Вилла 3 спальни
Grigos, Греция
3
3
240 м²
€ 2,000,000
Дом 5 спален
Аполония, Греция
5
3
200 м²
€ 700,000
Вилла 6 спален
Миконос, Греция
6
5
290 м²
€ 1,400,000
Дом 2 спальни
Перисса, Греция
2
1
75 м²
€ 350,000
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Параметры недвижимости в периферия Южные Эгейские острова, Греция
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