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Коттеджи с видом на море в периферия Южные Эгейские острова, Греция

Municipality of Rhodes
18
Родос
17
Municipality of Thira
5
Municipality of Andros
4
Thira Municipal Unit
4
Municipality of Mykonos
3
Ялиссос
3
Коттедж В архив
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17 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Галани, Греция
Коттедж 3 спальни
Галани, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Коттедж 2 спальни в Alopronia, Греция
Коттедж 2 спальни
Alopronia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 250,000
Коттедж 9 спален в Критика, Греция
Коттедж 9 спален
Критика, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 630,000
Коттедж 2 спальни в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 265,000
Коттедж 7 спален в Galini, Греция
Коттедж 7 спален
Galini, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 325,000
Коттедж 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 280,000
Коттедж 2 спальни в Stenies, Греция
Коттедж 2 спальни
Stenies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 550,000
Коттедж 2 спальни в Kiotari, Греция
Коттедж 2 спальни
Kiotari, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 350,000
Коттедж 5 спален в Ялиссос, Греция
Коттедж 5 спален
Ялиссос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 500,000
Коттедж 3 спальни в Karterados, Греция
Коттедж 3 спальни
Karterados, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 425,000
Коттедж 3 спальни в Kastro, Греция
Коттедж 3 спальни
Kastro, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 560,000
Коттедж 6 спален в Kato Katakoilos, Греция
Коттедж 6 спален
Kato Katakoilos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Коттедж 2 спальни в Emborios, Греция
Коттедж 2 спальни
Emborios, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 450,000
Коттедж 2 спальни в Pounta, Греция
Коттедж 2 спальни
Pounta, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 395,000
Коттедж 3 спальни в Гаврион, Греция
Коттедж 3 спальни
Гаврион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 300,000
Коттедж 1 комната в Chora, Греция
Коттедж 1 комната
Chora, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Коттедж 3 спальни в Миконос, Греция
Коттедж 3 спальни
Миконос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 570,000

Параметры недвижимости в периферия Южные Эгейские острова, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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