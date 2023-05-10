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Коттеджи в периферия Южные Эгейские острова, Греция

Municipality of Rhodes
18
Родос
17
Municipality of Thira
5
Municipality of Andros
4
Thira Municipal Unit
4
Municipality of Mykonos
3
Ялиссос
3
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42 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Галани, Греция
Коттедж 3 спальни
Галани, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Коттедж 2 спальни в Парикия, Греция
Коттедж 2 спальни
Парикия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€ 300,000
Коттедж в Ано-Мера, Греция
Коттедж
Ано-Мера, Греция
Площадь 285 м²
€ 1,200,000
Коттедж 2 спальни в Lambi, Греция
Коттедж 2 спальни
Lambi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 300,000
Коттедж 4 спальни в Тира, Греция
Коттедж 4 спальни
Тира, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
€ 1,500,000
Коттедж в Ия. Санторини, Греция
Коттедж
Ия. Санторини, Греция
Площадь 150 м²
€ 2,000,000
Коттедж 2 спальни в Perivolos Perissa, Греция
Коттедж 2 спальни
Perivolos Perissa, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 2,000,000
Коттедж 3 спальни в Ano Aprovato, Греция
Коттедж 3 спальни
Ano Aprovato, Греция
Количество спален 3
Площадь 152 м²
€ 250,000
Коттедж 2 спальни в Alopronia, Греция
Коттедж 2 спальни
Alopronia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 250,000
Коттедж 9 спален в Критика, Греция
Коттедж 9 спален
Критика, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 630,000
Коттедж 2 спальни в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 265,000
Коттедж 4 спальни в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 580,000
Коттедж 2 спальни в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 265,000
Коттедж 5 спален в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 720,000
Коттедж 7 спален в Galini, Греция
Коттедж 7 спален
Galini, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 325,000
Коттедж 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 280,000
Коттедж 3 спальни в Критика, Греция
Коттедж 3 спальни
Критика, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Коттедж 1 спальня в Критика, Греция
Коттедж 1 спальня
Критика, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 110,000
Коттедж 5 спален в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 370,000
Коттедж 2 спальни в Stenies, Греция
Коттедж 2 спальни
Stenies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 550,000
Коттедж 4 спальни в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 700,000
Коттедж 5 спален в Ялиссос, Греция
Коттедж 5 спален
Ялиссос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 130,000
Коттедж 2 спальни в Ялиссос, Греция
Коттедж 2 спальни
Ялиссос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 450,000
Коттедж 2 спальни в Kiotari, Греция
Коттедж 2 спальни
Kiotari, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 350,000
Коттедж 1 спальня в Vromolithos, Греция
Коттедж 1 спальня
Vromolithos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 115,000
Коттедж 3 спальни в sgourou, Греция
Коттедж 3 спальни
sgourou, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 300,000
Коттедж 5 спален в Ялиссос, Греция
Коттедж 5 спален
Ялиссос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 500,000
Коттедж 3 спальни в Karterados, Греция
Коттедж 3 спальни
Karterados, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 425,000
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Mykonos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Mykonos, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Коттедж 3 спальни в Kastro, Греция
Коттедж 3 спальни
Kastro, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 560,000

Параметры недвижимости в периферия Южные Эгейские острова, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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