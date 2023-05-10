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Квартиры в периферия Южные Эгейские острова, Греция

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8 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Ктикадос, Греция
Квартира 1 спальня
Ктикадос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Квартира 3 спальни в Ormos Ysternion, Греция
Квартира 3 спальни
Ormos Ysternion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 262,000
Квартира 3 комнаты в Ormos Korthiou, Греция
Квартира 3 комнаты
Ormos Korthiou, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 800,000
Квартира 2 спальни в Зефирия, Греция
Квартира 2 спальни
Зефирия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€ 200,000
Квартира 2 спальни в Lambi, Греция
Квартира 2 спальни
Lambi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€ 105,000
Квартира 2 спальни в Lambi, Греция
Квартира 2 спальни
Lambi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€ 220,000
Квартира 4 спальни в Эксогония. Art Space Argyros Canava- популярная винодельня, Греция
Квартира 4 спальни
Эксогония. Art Space Argyros Canava- популярная винодельня, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
€ 1,100,000
Квартира 5 спален в Municipality of Rhodes, Греция
Квартира 5 спален
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 620,000

Параметры недвижимости в периферия Южные Эгейские острова, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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