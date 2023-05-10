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Жильё в периферия Южные Эгейские острова, Греция

Municipality of Rhodes
37
Родос
35
Municipality of Mykonos
24
Municipality of Thira
15
Thira Municipal Unit
14
Миконос
13
Municipality of Andros
9
demos parou
6
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117 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Галани, Греция
Коттедж 3 спальни
Галани, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Таунхаус 3 спальни в demos antiparou, Греция
Таунхаус 3 спальни
demos antiparou, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 530,000
Коттедж 2 спальни в Парикия, Греция
Коттедж 2 спальни
Парикия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€ 300,000
Вилла 2 спальни в Ано-Мера, Греция
Вилла 2 спальни
Ано-Мера, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€ 630,000
Дом 4 комнаты в Тира, Греция
Дом 4 комнаты
Тира, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
€ 800,000
Дом в Тира, Греция
Дом
Тира, Греция
Площадь 360 м²
€ 1,600,000
Таунхаус 3 комнаты в Exo Vathy, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Exo Vathy, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 210,000
Квартира 1 спальня в Ктикадос, Греция
Квартира 1 спальня
Ктикадос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Квартира 3 спальни в Ormos Ysternion, Греция
Квартира 3 спальни
Ormos Ysternion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 262,000
Коттедж в Ано-Мера, Греция
Коттедж
Ано-Мера, Греция
Площадь 285 м²
€ 1,200,000
Квартира 3 комнаты в Ormos Korthiou, Греция
Квартира 3 комнаты
Ormos Korthiou, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 800,000
Вилла 5 спален в Тира, Греция
Вилла 5 спален
Тира, Греция
Количество спален 5
Площадь 320 м²
€ 2,000,000
Коттедж 2 спальни в Lambi, Греция
Коттедж 2 спальни
Lambi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 300,000
Дом 2 комнаты в Ангерья, Греция
Дом 2 комнаты
Ангерья, Греция
Комнаты 2
Площадь 120 м²
€ 450,000
Квартира 2 спальни в Зефирия, Греция
Квартира 2 спальни
Зефирия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€ 200,000
Коттедж 4 спальни в Тира, Греция
Коттедж 4 спальни
Тира, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
€ 1,500,000
Коттедж в Ия. Санторини, Греция
Коттедж
Ия. Санторини, Греция
Площадь 150 м²
€ 2,000,000
Квартира 2 спальни в Lambi, Греция
Квартира 2 спальни
Lambi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€ 105,000
Вилла 12 спален в Tourlos, Греция
Вилла 12 спален
Tourlos, Греция
Количество спален 12
Площадь 500 м²
€ 4,000,000
Квартира 2 спальни в Lambi, Греция
Квартира 2 спальни
Lambi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€ 220,000
Вилла 10 спален в Ано-Мера, Греция
Вилла 10 спален
Ано-Мера, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 655 м²
€ 3,470,000
Коттедж 2 спальни в Perivolos Perissa, Греция
Коттедж 2 спальни
Perivolos Perissa, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 2,000,000
Коттедж 3 спальни в Ano Aprovato, Греция
Коттедж 3 спальни
Ano Aprovato, Греция
Количество спален 3
Площадь 152 м²
€ 250,000
Коттедж 2 спальни в Alopronia, Греция
Коттедж 2 спальни
Alopronia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 250,000
Таунхаус 1 комната в Ano Potamos, Греция
Таунхаус 1 комната
Ano Potamos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 300,000
Таунхаус 4 спальни в Aghia Anna, Греция
Таунхаус 4 спальни
Aghia Anna, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 400,000
Таунхаус 3 спальни в Aghios Prokopios, Греция
Таунхаус 3 спальни
Aghios Prokopios, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 360,000
Таунхаус 5 спален в Наксос, Греция
Таунхаус 5 спален
Наксос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 385,000
Вилла 4 спальни в Монолифос, Греция
Вилла 4 спальни
Монолифос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 850,000
Вилла 6 спален в Миконос, Греция
Вилла 6 спален
Миконос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 227 м²
Количество этажей 3
€ 3,450,000

Параметры недвижимости в периферия Южные Эгейские острова, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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