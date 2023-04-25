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Жильё с видом на горы в Суда, Греция

1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Суда, Греция
Коттедж 1 комната
Суда, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Коттедж имеет у…
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