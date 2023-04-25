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Дома в Суда, Греция

4 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Суда, Греция
Коттедж 3 спальни
Суда, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 153 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
Дом 3 спальни в Суда, Греция
Дом 3 спальни
Суда, Греция
4 ванных комнат
€ 1,100,000
This unique 3-bedroom luxury villa for sale in Chania Crete is set on a private plot of 2570…
Дом 2 спальни в Суда, Греция
Дом 2 спальни
Суда, Греция
2 ванных комнат
€ 190,000
This beautiful stone house for sale in Souda, Chania, is located in the village Megala Chora…
Коттедж 1 комната в Суда, Греция
Коттедж 1 комната
Суда, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Коттедж имеет у…
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