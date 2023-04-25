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Коттеджи с видом на море в Суда, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Суда, Греция
Коттедж 3 спальни
Суда, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 153 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
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