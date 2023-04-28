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Жильё в Скидра, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Nea Zoi, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Zoi, Греция
1 ванных комнат 67 м²
€ 120,000
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens West: Peristeri - 67 Sq.m., 2 Bedrooms, 1…
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