Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Фессалия
  5. Skiathos Municipality
  6. Скиатос

Купить недвижимость с бассейном в Скиатос, Греция

1 объект найдено
Вилла 6 спаленв Achladias, Греция
Вилла 6 спален
Achladias, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 640 кв.м в регионе Спорады. Первый этаж состоит из 4 спал…
Realting.com
Перейти