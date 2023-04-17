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Купить недвижимость с бассейном в Skiathos Municipality, Греция

Скиатос
3
1 объект найдено
Вилла 6 спаленв Achladias, Греция
Вилла 6 спален
Achladias, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 640 кв.м в регионе Спорады. Первый этаж состоит из 4 спал…

Параметры недвижимости в Skiathos Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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