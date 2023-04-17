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Купить недвижимость в Скиатос, Греция

3 объекта найдено
Вилла 10 спаленв Скиатос, Греция
Вилла 10 спален
Скиатос, Греция
10 Количество комнат 8 ванных комнат 640 м² Количество этажей 3
€ 2,200,000
The Villa is situated on the island of Skiathos, Skiathos is located 255 kilometers from Ath…
Вилла 2 спальнив Achladias, Греция
Вилла 2 спальни
Achladias, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 212,000
Продается 2-этажная вилла площадью 85 кв.м в регионе Спорады. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Вилла 6 спаленв Achladias, Греция
Вилла 6 спален
Achladias, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 640 кв.м в регионе Спорады. Первый этаж состоит из 4 спал…
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