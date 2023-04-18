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Купить квартиру с видом на море в Skaramangas, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Skaramangas, Греция
Квартира 3 спальни
Skaramangas, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 285,000
Продается квартира площадью 180 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Квартира 2 спальнив Skaramangas, Греция
Квартира 2 спальни
Skaramangas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 97,000
Продается квартира площадью 88 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
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