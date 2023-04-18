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Купить квартиру с видом на горы в Skaramangas, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Skaramangas, Греция
Квартира 2 спальни
Skaramangas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 97,000
Продается квартира площадью 88 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
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