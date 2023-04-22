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Жильё с видом на море в Сития, Греция

1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Сития, Греция
Коттедж 4 спальни
Сития, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
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