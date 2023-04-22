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Квартиры в Сития, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Сития, Греция
Квартира 2 спальни
Сития, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 85 кв.м. в городе Сития, восточный Крит. Квартира расположена на…
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