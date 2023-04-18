ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
Simantra
Купить недвижимость с видом на море в Simantra, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 6 спален
Кутсунари, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,199,088
Продается 1-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 6 спальных ком…
Таунхаус 3 спальни
Каландра, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 149,886
Продается таунхаус площадью 87 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Дом 5 спален
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат
200 м²
-1 Этаж
€ 1,100,000
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Вилла 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 200 m2, 3 Уро…
Квартира 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
6 Количество комнат
252 м²
Количество этажей 1
€ 620,000
Продается квартира площадью 252 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 6 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 499,620
Продается квартира площадью 220 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Коттедж 2 спальни
Kanali, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 479,635
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
Коттедж 2 спальни
Границейка, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 164,875
Продается 2-этажный коттедж площадью 81 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Таунхаус 4 комнаты
Korfalonas, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 304,768
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 4 спальни
Portes, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 179,863
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
Квартира 1 спальня
периферия Центральная Македония, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 127,903
Продается квартира площадью 46 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
Квартира 2 спальни
Эдипсос, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 199,848
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Квартира распол…
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
4 Количество комнат
138 м²
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается квартира площадью 138 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты