Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. Sfakia Municipality

Купить недвижимость с бассейном в Sfakia Municipality, Греция

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 4 спальнив Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 879,331
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Дом 5 спаленв Polychrono, Греция
Дом 5 спален
Polychrono, Греция
7 ванных комнат 250 м²
€ 2,500,000
Эти суперсовременные роскошные виллы расположены на окраине деревни Полихроно напротив пляжа…
Дом 5 спаленв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 5 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
270 м²
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 3 спа…
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 400 м²
€ 495,000
Продается 1-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
Домв demos pangaiou, Греция
Дом
demos pangaiou, Греция
€ 30,000
Код недвижимости: 11236 - Дом на продажу в Центре Eleftheroupoli для € 30.000. Это 160 кв. Д…
Коттедж 4 спальнив Нимборио, Греция
Коттедж 4 спальни
Нимборио, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 949,278
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
Дом 7 спаленв Греция, Греция
Дом 7 спален
Греция, Греция
10 Количество комнат 595 м²
€ 1,550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 595 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
Квартира 2 спальнив Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат 81 м²
€ 150,000
Код: 1201 - Kallithea ПРОДАЖА Одноэтажная квартира площадью 81 кв.м. На 1 этаже. Он состоит …
Таунхаус 5 спаленв Афины, Греция
Таунхаус 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,598,784
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Коттедж 6 спаленв Перея, Греция
Коттедж 6 спален
Перея, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 799,392
Продается 3-этажный коттедж площадью 546 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Вилла 1 комнатав Херсониссос, Греция
Вилла 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 748,431
Предлагается на продажувилла с частным бассейном 400 кв.м в муниципалитете Херсониссос. Вилл…
Таунхаус 3 спальнив Plagiari, Греция
Таунхаус 3 спальни
Plagiari, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 134,897
Продается таунхаус площадью 126 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…

Параметры недвижимости в Sfakia Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти