ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Serres Municipality
Виллы
Купить вилла с бассейном в Сере, Греция
Вилла
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Таунхаус 3 спальни
Lakkoma, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 147,472
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Квартира 2 спальни
Иерисос, Греция
1 ванных комнат
75 м²
€ 180,000
Property Code: HPS2591 - Maisonette FOR SALE in Stagiron - Akanthou Center for €180.000 . Th…
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 304,775
Продается дуплекс площадью 109 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
Коттедж 5 спален
Spartilas, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 983,145
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж…
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
6 Количество комнат
600 м²
€ 1,443,268
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Квартира 2 спальни
Крица, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 63,904
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат
280 м²
€ 965,496
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 5 спален
Chaniotis, Греция
3 ванных комнат
244 м²
€ 1,240,000
Property Code: HPS2691 - Villa FOR SALE in Pallini Chaniotis for €1.240.000 . This 244 sq. m…
Таунхаус 3 комнаты
Крица, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 39,326
Продается таунхаус площадью 67 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. …
Квартира 3 спальни
ouzeri eptalophos, Греция
1 ванных комнат
201 м²
€ 280,000
Property Code: HPS2802 - Maisonette FOR SALE in Ampelokipoi Dimarcheiou for €280.000 . This …
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат
141 м²
3 Этаж
€ 530,000
Orio Vrilission ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 113 m2, 3-й эт…
Коттедж 5 спален
Vatos, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 417,837
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 3 …
Параметры недвижимости в Сере, Греция
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты