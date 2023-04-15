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Купить вилла в Сере, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Амфиполис, Греция
Вилла 3 спальни
Амфиполис, Греция
2 ванных комнат 261 м²
€ 1,800,000
Property Code: HPS3039 - Villa FOR SALE in Amfipoli Palaiokomi for €1.800.000. This 261 sq. …
Вилла 6 комнатв Tragilos, Греция
Вилла 6 комнат
Tragilos, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 300,000
Падение цен! Продается вилла в районе Мавросаласа, недалеко от Серреса, города Амфиполи и ку…

Параметры недвижимости в Сере, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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