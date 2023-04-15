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Купить коттедж с видом на горы в Сере, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 4 спальнив Неа-Мадитос, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Мадитос, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 3 спальнив Аретуса, Греция
Коттедж 3 спальни
Аретуса, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аспровальте. Цокольный этаж состоит из одной…
Коттедж 4 спальнив Неа-Мадитос, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Мадитос, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…

Параметры недвижимости в Сере, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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