Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Serres Municipality
  6. Квартиры

Купить квартиру с видом на горы в Сере, Греция

Аспровалта
2
Нигрита
1
Ставрос
1
Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Serres Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Serres Municipality, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 105,000
Продается квартира площадью 98 кв.м в Серресе. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Ставрос, Греция
Квартира 2 спальни
Ставрос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 93,000
Продается квартира площадью 70 кв.м в Аспровальте. Квартира расположена на втором этаже и со…

Параметры недвижимости в Сере, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти