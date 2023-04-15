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Купить квартиру в Сере, Греция

Аспровалта
2
Нигрита
1
Ставрос
1
Квартира В архив
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7 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Аспровалта, Греция
Квартира 3 спальни
Аспровалта, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Аспровальте. Квартира расположена на первом этаже и с…
Квартира 2 спальнив Аретуса, Греция
Квартира 2 спальни
Аретуса, Греция
1 ванных комнат
€ 75,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни,1 Гостиная1 Кухня1 Ванная Площадь: 110 m2, Мансарда этаж…
Квартира 3 спальнив Serres Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Serres Municipality, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 105,000
Продается квартира площадью 98 кв.м в Серресе. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Нигрита, Греция
Квартира 2 спальни
Нигрита, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается квартира площадью 69 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на первом этаже …
Квартира 1 комнатав Serres Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Serres Municipality, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 20,000
Продается квартира площадью 35 кв.м в Серресе. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Аспровалта, Греция
Квартира 3 спальни
Аспровалта, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается квартира площадью 122 кв.м в Аспровальте. Квартира расположена на первом этаже и с…
Квартира 2 спальнив Ставрос, Греция
Квартира 2 спальни
Ставрос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 93,000
Продается квартира площадью 70 кв.м в Аспровальте. Квартира расположена на втором этаже и со…

Параметры недвижимости в Сере, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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