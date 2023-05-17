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Таунхаусы с видом на море в периферийная единица Серре, Греция

Serres Municipality
3
Сере
3
Таунхаус В архив
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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Milies, Греция
Таунхаус 3 спальни
Milies, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 184 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый…
Таунхаус 2 спальни в Аспровалта, Греция
Таунхаус 2 спальни
Аспровалта, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоколь…

Параметры недвижимости в периферийная единица Серре, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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