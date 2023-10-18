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Таунхаусы в периферийная единица Серре, Греция

Serres Municipality
3
Сере
3
Таунхаус В архив
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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Milies, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Milies, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 184 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый…
€270,000
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Аспровалта, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Аспровалта, Греция
Комнаты 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из око…
€170,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Аспровалта, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Аспровалта, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоколь…
€150,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Серре, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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