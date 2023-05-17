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Жильё с бассейном в периферийная единица Серре, Греция

Serres Municipality
27
Сере
27
Аспровалта
5
Ставрос
4
1 объект найдено
Дом 3 спальни в Амфиполис, Греция
Дом 3 спальни
Амфиполис, Греция
Комнаты 3
Площадь 261 м²
Этаж -1
€ 1,800,000
Palaiokomi ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 261 m2, , Но…

Параметры недвижимости в периферийная единица Серре, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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