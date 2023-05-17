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Жильё с видом на горы в периферийная единица Серре, Греция

Serres Municipality
27
Сере
27
Аспровалта
5
Ставрос
4
7 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Неа-Мадитос, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Мадитос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Квартира 3 спальни в Serres Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Serres Municipality, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 105,000
Продается квартира площадью 98 кв.м в Серресе. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Таунхаус 3 спальни в Milies, Греция
Таунхаус 3 спальни
Milies, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 184 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый…
Таунхаус 1 комната в Аспровалта, Греция
Таунхаус 1 комната
Аспровалта, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из око…
Коттедж 3 спальни в Аретуса, Греция
Коттедж 3 спальни
Аретуса, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 125,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аспровальте. Цокольный этаж состоит из одной…
Таунхаус 2 спальни в Аспровалта, Греция
Таунхаус 2 спальни
Аспровалта, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоколь…
Коттедж 4 спальни в Неа-Мадитос, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Мадитос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…

Параметры недвижимости в периферийная единица Серре, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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