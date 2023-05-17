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Коттеджи с видом на море в периферийная единица Серре, Греция

Serres Municipality
10
Сере
10
Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Serres Municipality, Греция
Коттедж 2 спальни
Serres Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аспровальте. Первый этаж состоит из одной кл…
Коттедж 4 спальни в Vrasna Beach, Греция
Коттедж 4 спальни
Vrasna Beach, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аспровальте. Первый этаж состоит из 2 спальн…

Параметры недвижимости в периферийная единица Серре, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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