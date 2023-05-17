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Квартиры с видом на море в периферийная единица Серре, Греция

Serres Municipality
6
Сере
6
Аспровалта
3
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Аспровалта, Греция
Квартира 3 спальни
Аспровалта, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 145,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Аспровальте. Квартира расположена на первом этаже и с…

Параметры недвижимости в периферийная единица Серре, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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