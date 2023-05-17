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Квартиры с видом на горы в периферийная единица Серре, Греция

Serres Municipality
6
Сере
6
Аспровалта
3
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Serres Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Serres Municipality, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 105,000
Продается квартира площадью 98 кв.м в Серресе. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…

Параметры недвижимости в периферийная единица Серре, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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