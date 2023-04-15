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Купить недвижимость с бассейном в Serres Municipality, Греция

Сере
28
Ставрос
5
Аспровалта
4
Неос-Скопос
1
Нигрита
1
Терпни
1
1 объект найдено
Дом 3 спальнив Амфиполис, Греция
Дом 3 спальни
Амфиполис, Греция
3 Количество комнат 261 м² -1 Этаж
€ 1,800,000
Palaiokomi ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 261 m2, , Но…

Параметры недвижимости в Serres Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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