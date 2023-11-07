ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Греция
Serres Municipality
Пентхаусы
Пентхаусы в Serres Municipality, Греция
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
1
150 м²
1
Продается квартира площадью 150 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€429,956
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings
Agia Triada, Греция
4
100 м²
1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€342,010
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Sifnou, Греция
4
1
89 м²
4
€205,704
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой
Греция
3
218 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 218 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из од…
€323,468
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Nea Iraklitsa, Греция
1
550 м²
1
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
€4,89 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
3
1
168 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 168 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€684,021
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
4
2
150 м²
1/1
Продается квартира площадью 150 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€263,837
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Platanos, Греция
4
2
240 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€166,119
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каливия, Греция
4
120 м²
2
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€249,179
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
4
2
165 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 165 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
€542,331
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Касандрия, Греция
5
2
150 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€156,348
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Sivota, Греция
3
2
2/2
Apartment for sale in Center, Sivota of Thesprotia for 125.000€ (Listing No W4095). Another …
€115,356
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Serres Municipality, Греция
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL