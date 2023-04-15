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  5. Serres Municipality

Купить недвижимость с видом на горы в Serres Municipality, Греция

Сере
28
Ставрос
5
Аспровалта
4
Неос-Скопос
1
Нигрита
1
Терпни
1
8 объектов найдено
Коттедж 4 спальнив Неа-Мадитос, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Мадитос, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Квартира 3 спальнив Serres Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Serres Municipality, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 105,000
Продается квартира площадью 98 кв.м в Серресе. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Таунхаус 3 спальнив Milies, Греция
Таунхаус 3 спальни
Milies, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 184 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый…
Таунхаус 1 комнатав Аспровалта, Греция
Таунхаус 1 комната
Аспровалта, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из око…
Коттедж 3 спальнив Аретуса, Греция
Коттедж 3 спальни
Аретуса, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аспровальте. Цокольный этаж состоит из одной…
Таунхаус 2 спальнив Аспровалта, Греция
Таунхаус 2 спальни
Аспровалта, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоколь…
Коттедж 4 спальнив Неа-Мадитос, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Мадитос, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Квартира 2 спальнив Ставрос, Греция
Квартира 2 спальни
Ставрос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 93,000
Продается квартира площадью 70 кв.м в Аспровальте. Квартира расположена на втором этаже и со…

Параметры недвижимости в Serres Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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