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Купить коттедж с видом на море в Serres Municipality, Греция

Сере
10
Неос-Скопос
1
Ставрос
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Терпни
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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальнив Serres Municipality, Греция
Коттедж 2 спальни
Serres Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аспровальте. Первый этаж состоит из одной кл…
Коттедж 4 спальнив Vrasna Beach, Греция
Коттедж 4 спальни
Vrasna Beach, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аспровальте. Первый этаж состоит из 2 спальн…

Параметры недвижимости в Serres Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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