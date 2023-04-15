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Купить коттедж в Serres Municipality, Греция

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10 объектов найдено
Коттедж 4 спальнив Неа-Мадитос, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Мадитос, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 2 спальнив Anthi, Греция
Коттедж 2 спальни
Anthi, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Серресе. Коттедж состоит из 2 спальных комна…
Коттедж 2 спальнив Serres Municipality, Греция
Коттедж 2 спальни
Serres Municipality, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аспровальте. Цокольный этаж состоит из гости…
Коттедж 4 спальнив Мавроталаса, Греция
Коттедж 4 спальни
Мавроталаса, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 4 спальны…
Коттедж 3 спальнив Аретуса, Греция
Коттедж 3 спальни
Аретуса, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аспровальте. Цокольный этаж состоит из одной…
Коттедж 3 комнатыв Monovrysi, Греция
Коттедж 3 комнаты
Monovrysi, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Серресе. Коттедж имеет угловое расположение. …
Коттедж 2 спальнив Serres Municipality, Греция
Коттедж 2 спальни
Serres Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аспровальте. Первый этаж состоит из одной кл…
Коттедж 4 спальнив Vrasna Beach, Греция
Коттедж 4 спальни
Vrasna Beach, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аспровальте. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Коттедж 4 спальнив Неа-Мадитос, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Мадитос, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 2 спальнив Неа-Аполония, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Аполония, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…

Параметры недвижимости в Serres Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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